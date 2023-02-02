إحباط عمليات تهريب سلع ووقود بالقضارف





ضبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية القضارف وقوداً (جازولين) مهرباً وعربتين بوكو وكريمات وكميات من المواد الغذائية بمنطقة القلابات الحدودية، إلى جانب إفشال محاولة تهريب (27) طرد ملابس مستعملة بمنطقة (الخياري).

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك، اللواء مزمل علي عباس أن انتشار قوات مكافحة التهريب بكافة المناطق، لا سيما الحدودية يعمل على منع دخول كافة المهددات الأمنية وتهريب البضائع والسلع والقضاء على التهريب.

وقال مدير دائرة شئون الولايات بالإنابة العميد (حقوقي) مروان حسين إن العمل الذي تقوم به مكافحة التهريب بكافة ولايات البلاد للحفاظ على ثروات البلاد من التهريب الصادر و منع كافة أشكال وأنواع التهريب الوارد.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية القضارف، العقيد عبد العظيم الطاهر أن قواته تمكنت من ضبط عربة دفار تحمل(8) طرود من الملابس المستعملة وعربة دفار ثانية تحمل (19) طرد ملابس مستعمله أيضاً و(9) كراتين عجوة منتهية الصلاحية.

وكشف عن ضبط عربتين بوكو و(توكتوك) يحمل (51) جركانة جازولين وارد وكميات من الكريمات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية بمنقطة دوكة الحدودية، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة اليوم التالي