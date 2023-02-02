شاهد بالصورة.. عروس تثير ضجة غير مسبوقة بعد ظهورها بفستان (الجرتق) وهي شبه عارية وساخرون: (دا فك العرش الحقيقي ويوم بتقتلوا ليكم عزابي)





أثارت عروس ضجة اسفيرية غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وذلك بعد ظهورها المثير للجدل في لقطة متداولة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة التي ظهرت وهي عروس بفستان “الجرتق”.

العروس ظهرت من خلال اللقطة المثيرة للجدل وهي تستعرض بجسمها خلال جلسة تصوير “أوت دور” وهي شبه عارية بعد أن كشفت عن ساقيها بالفستان القصير.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أكد البعض أن الفتاة ليست عروس بل هي مودل وعارضة أزياء تقمصت دور العروس ووضح ذلك من خلال عدم وجود (حناء) العروس على رجليها أو يديها.

تعليقات المتابعين جاءت ساخرة من الفتاة, حيث كتب أحد المعلقين (دا فك العرش الحقيقي) ورد عليه آخر (الناس ديل يوم بقتلوا ليهم عزابي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين