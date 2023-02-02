شاهد بالصورة والفيديو.. جمهور مواقع التواصل يسخر من فنانة سودانية حسناء صاعدة حديثاً بعد ترديدها إحدى أغنيات الربابة الشهيرة (شكلك سمح لكن صوتك ما سمح)





سخر جمهور مواقع التواصل بالسودان من فنانة صاعدة وذلك بعد ظهورها وهي تغني بأحد المسارح خلال إحدى الندوات الثقافية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت الفنانة التي تم وصفها بالحسناء صفاء بت الأبيض خلال الحفل بأغنية الربابة الشهيرة (يا زول) والتي اشتهر بترديدها الفنان بلة ود الأشبة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من الفرق الواضح بين صوت الفنانة وصوت الآلات الموسيقية التي صاحبتها أثناء الغناء.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم (الصوت في بلد والموسيقى في بلد لكن النصيحة انتي سمحة) وكتب آخر (شكلك سمح لكن صوتك ما سمح) وكتب ثالث (بنات ابراهيم للغناء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين