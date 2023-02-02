معلومات مثيرة بشأن الاعتداء على محامٍ داخل محكمة





تحصلتْ (المصادر)، على معلوماتٍ مثيرة بشأن تعرض محامٍ للضرب داخل إحدى المحاكم في أمبدة، من قبل أفراد بالشرطة، بأمر قاضي المحكمة، وأبلغ المحامي المعتدى عليه “مبارك الجنيد” (الحراك) بتفاصيل الحادثة. وترجع إلى أنه كانت لديه جلسة لأحد موكليه، بمحكمة أمبدة للأحوال الشخصية، وقال المحامي إنه أبدى اعتراضه على تأخر نظر قاضي المحكمة للقضايا، وأوضح أنه ظل يماطل بحجة الفطور وأداء الصلاة، وأفاد الجنيد أنه بعد ذلك حاول فتح باب القاعة عنوة، وطلب القاضي منه الخروج من القاعة لكنه رفض، بعدها استدعى شرطياً حاول إخراجه ولحقه شرطي آخر وتشاركا في ضربه والركل حتى استنجد بزملائه من المحامين الذين أتوا لنجدته، لافتاً إلى أن بعد الحادثة جرت عدة محاولات للتغطية على الحادثة، بيد أنه تمسك بموقفه الرافض للعفو، وبين الجنيد أن الإجراءات اللاحقة التي قام بها بفتح أورنيك (8/أ) نسبة للإصابات التي تعرض لها، وتقدمه بمذكرة لرئيس الجهاز القضائي أمدرمان، ولمدير إدارة شرطة المحاكم، وقال: لاحقاً ستتم صياغة شكوى ضد أفراد الشرطة، وبعدها فتح بلاغ جنائي ضد القاضي والشرطيين لرفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم، وأكد الجنيد أن القاضي لم يعتذر.

الخرطوم – مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي