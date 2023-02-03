شاهد بالفيديو.. خلال حفل حضره جمهور غفير.. شاب سوداني يتحرش بصديقة الفنانة بعد أن ظهرت تتمايل أثناء الرقص..الفتاة تستجيب لتحرشاته وجمهور مواقع التواصل: (متوقعين أكتر من كدة في البلد دي)





أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة غير مسبوقة وذلك بسبب الأفعال التي ظهرت بداخله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب وهو يتحرش بفتاة أثناء حفل حضره جمهور غفير وأحيته إحدى المطربات.

الفتاة ووفقاً لتعليقات المتابعين للمقطع المثير كانت من ضمن الفتيات المرافقات للمطربة التي كانت تغني في الحفل الضجة.

الواقعة بدأت بتمايل الفتاة في الرقص وهو ما دفع الشاب للتحرش بها عبر الاحتكاك بها من الخلف أكثر من مرة وسط نظراتها وعدم مبادرتها على صده.

ووفقاً لتعليقات المتابعين التي رصدها محرر موقع النيلين فقد سادت حالة من الغضب داخل التعليقات, أحد المعلقين أكد في تعليقه أن الفتاة استجابت لتحرشات الشاب حيث كتب في تعليقه: (واضح استجابتها للتحرش ومتوقعين أكتر من كدة في البلد دي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين