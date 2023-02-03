شاهد بالفيديو.. فنان راب سوداني يهاجم البرنس بسبب “مكنة” ويمهله 48 ساعة لتصحيح الأوضاع أو تعويضه مادياً





نشر فنان الراب السوداني المعروف “توماكس” مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وهاجم فنان الراب من خلال حديثه اللاعب السابق والإعلامي الحالي محمد مصطفى الشهير باسم “البرنس” وذلك بسبب أغنية “مكنة” التي كان قد قدمها الأخير خلال فيديو كليب.

توماكس أكد في حديثه الذي رصدته محررة موقع النيلين أن أغنية “مكنة” التي قدمها البرنس هي من تأليفه وساعد مقدم برنامج عشرة ونسة في تسجيلها وظهورها للمتابعين.

فنان الراب ذكر من خلال فيديو الذي قام بنشره أن البرنس لم يحفظ حقوقه الأدبية عبر كتابة اسمه على “تتر” الأغنية التي حققت شهرة واسعة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أمهل توماكس اللاعب السابق 48 ساعة لتصحيح الأوضاع وخيره إما إعادة حفظ حقوقه أو تعويضه مادياً.

رندا الففجي _ الخرطوم

النيلين