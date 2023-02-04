السلطات توضّح تفاصيل جديدة بشأن أحداث بورتسودان





تقول اللجنة إنّ الشرطة مارست أعلى درجات ضبط النفس ولم يتم استخدام اي اسلحة نارية.

كشفت السلطات في البحر الأحمر، تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي شهدتها المدينة، السبت.

وأفادت اللجنة الأمنية في البحر الأحمر، أنّ قوات شرطية تمكّنت من ضبط المتهم”م.ع.ح” بعد اعتدائه بصورة مباشرةٍ على المجني عليهما”ا.ع.ج”، و”ر.أ”، ما أودّى بحياتهما.

وقالت اللجنة إنّ الشرطة أكملت كافة الإجراءات القانونية المتعلّقة بالحادث من تدوين البلاغ؛ والتحريّ فيه؛ والقبض علي المتهم؛وضبط أداءة الجريمة وتسليم الجثامين بعد التشريح لذويهما تحت إشراف النيابة المختصة.*

وأضافت” تحرّكت لجنة أمن الولاية؛ولجنة أمن محلية بورتسودان مباشرة لموقع الحادث؛ووقفت على سلامة الإجراءات القانونية؛وتقدّمت بتعازيها لأسر المجني عليهما ومواطني الولاية”.

وقالت اللجنة إنّ مجموعة أشخاص وصلت، صباح السبت، لمحاولة التعديّ على والدخول لقسم شرطة الأوسط ببورتسودان، بناءً على شائعات مفادها إطلاق سراح المتهم.

وأردفت”تمّ التصديّ لهم ونتج عن ذلك إصابة ضابط وفرد من الشرطة؛واثنان من المعتدين حيث استخدم المعتدين العصيّ؛وتمّت السيطرة على الموقف والقبض على المتّهمين واتّخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

باج نيوز