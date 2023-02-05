شاهد بالصورة والفيديو.. عريسان سودانيان يصيبان فنانة حفلهما بــ(الخلعة) بعد أن رموا عليها كمية كبيرة من الدولار أثناء غنائها وساخرون: (الفنانة جاتها ليلة القدر)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو تم تصويره من إحدى المناسبات الخاصة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي حصد أعلى نسبة مشاهدات على مواقع التواصل المختلفة وخصوصاً فيسبوك أظهر فنانة تقدم فاصل من الغناء خلال مناسبة زواج خاصة.

الفنانة التي وصفها المتابعون بصاحبة الحظ السعيد حصلت على أموال طائلة من العملة الصعبة “الدولار” منحها لها العريسان اللذان تزوجا في يوم واحد وأقاما مناسبة وحفل واحد.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي رصد تفاعل الفنانة مع أموال النقطة ووصف بعضهم حال الفنانة لحظة رمي الدولار عليها من قبل العريسين بأن حالتها تشبه حالة الشخص الذي أصيب بالخلعة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن تعليقات الجمهور قد تجاوزت المئة تعليق جاءت معظمها ساخرة, وكتب أبرز المعلقين (الفنانة جاتها ليلة القدر) ليرد عليه آخر (بعد الدولار دا تاني سنة ما بتغني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين