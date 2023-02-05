القبض على متهم بتزييف عملات أجنبيه داخل شقتين ببحري





تمكنت شعبة مباحث محلية بحري من القبض على متهم يقوم بالنصب والاحتيال ببيع العملات المزيفة فئة المائة دولار بنصف قيمتها من العملات النقدية السودانية.

وتفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى ورود معلومات عن نشاط إجرامي بتداول العملة الأجنبية المزيفة وبتأكيد المعلومات، تم تشكيل فريق من المباحث واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة بتفتيش شقتين مستأجرة تخص المتهم (أ س أ) مقبوض في بلاغ تحت الماده (١٧٨) جنائي المدون بقسم شرطة المدينة بحري يتعلق بالاحتيال حيث تمت مداهمة شقتين بمنطقة الصالحة وأبوسعد وبتفتيش الشقتين الواحدة تلو الأخرى تم ضبط (٤٠٠) دولار أمريكي فئة مائة دولار وضبط (٦٠٠٠) ورقة بيضاء مقطع وجاهزه ومركبة وقابلة للتزييف كما تم ضبط أوراق مكتوب عليها كشف يضم عدد (٢١٥) شخص وأوراق يشتبه بأنها خلية لها علاقة باستبدال العملات المزيفة إضافة لضبط شنطة كبيرة تحتوي على عقودات بيع عربات وجواز سفر ورخص قيادة ومستندات وأدوات بها مادة بألوان مختلفة داخل فتيل وكريستال وعلبة صغيرة وساعة يد وأدوات يدل على أنها تستخدم في تزييف العملات.. تم إحضار المتهم والمضبوطات الى مباني شعبة المباحث وبتكثيف التحريات مع المتهم أفاد بأنه حضر الى الخرطوم منذ أسبوع ومعه آخر وقام باستئجار شقتين بمنطقة أم درمان، الشقة الأولى بمنطقة الصالحة، والثانية بمنطقة أبوسعد وأقرّ بمزاولة تزييف العملات داخل الشقتين بمعاونة آخر ويقوم باستبدال الدولارات المزيفة مقابل بضاعة من ضحاياه بأماكن متفرقة بالعاصمة ومن خلال البحث تم القبض على المتهم الثاني دون بلاغ تحت المادة (١١٧) جنائي تزييف العملة بتوجيه من النيابة، ووضعت المضبوطات معروضات في البلاغ المعني ومن ثم دون بلاغ آخر تحت المادة (٤٤) إجراءات بخصوص الأوراق التي ضبطت داخل الشقة .

صحيفة اليوم التالي