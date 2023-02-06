شاهد بالفيديو.. ظهور “كوبرا” ضخمة داخل إحدى المؤسسات الحكومية بالسودان وحالة من الهلع والذعر تصيب الموظفين





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال يوم أمس مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع بالسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع اقتحام ثعبان “كوبرا” ضخم لأحد المكاتب الحكومية بمدينة بحري وفقاً لما أورد ناشرو المقطع.

الكوبرا ظهرت تتجول داخل أحد المكاتب في الوقت الذي عجز فيه الموظفون الذين قاموا بتصوير المقطع عن فعل أي شيء نظراً لخطورة “الكوبرا” وضخامة حجمها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أصاب المقطع رواد مواقع التواصل وخصوصاً الموظفين بالدوائر الحكومية بالهلع والذعر وطالبوا بتحديد المؤسسة التي اقتحمتها “الكوبرا” حتى يمنحوا أنفسهم إجازة عن العمل لحماية أرواحهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين