شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تكسب احترام الآلاف بعد احتضانها لرجل “طيب” خلال إحدى حفلاتها الأخيرة ومتابعون: (يا سلام ندى جسدت كل معاني الانسانية في لقطة)





استطاعت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” أن تكسب احترام الآلاف من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بسبب لقطة انسانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني باحتضان رجل وصفه ناشرو المقطع بالشخص الطيب والمحبوب.

ووفقاً لما أظهر المقطع فقد بادرت الفنانة باحتضان الرجل الذي صعد للمسرح الذي كانت تغني فيه, حيث قامت بممازحته وتطيب خاطره.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين امتدح الفنانة الشهيرة وأكثر من الإشادة بها, وكان التعليق الأكثر تكرارا (يا سلام ندى القلعة جسدت كل معاني الانسانية في لقطة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين