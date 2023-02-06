السجن عامين لـ(طرّاح) ضبط بحيازته (100) حبة ترامدول





أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس الأحد، برئاسة القاضي محمد سر الختم، عقوبة السجن عامين في مواجهة مدان يعمل في تنظيم مركبات المواصلات بالمواقف “طراح”، لإدانته بتعاطي المخدرات، فيما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف وبالعدم السجن ستة أشهر.

وفي ذات الجلسة استجوبت المحكمة المتهم أقر بتعاطي المخدرات، نافياً تجارته بالمخدرات، ووجهت له تهمة مبدئية تحت نص المادة ١٥ أ المتعلقة بالاتجار في المخدرات، واستمعت المحكمة للشاكي في البلاغ وأفاد أنه بموجب معلومة وردت إليهم تفيد بنشاط المتهم في ترويج المخدرات، تم نصب كمين للقبض عليه وعند التفتيش الشخصي ضبط بحوزته عدد ١٠ حبة ترامادول المخدرة، وتم تدوين بلاغ في مواجهته.

الخرطوم ـ مثاني أشقر

صحيفة الحراك السياسي