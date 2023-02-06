مقتل 9 طويلة بطلق ناري بعد طعنة لفتاة بالعاصمة الخرطوم





قتل عنصر ٩ طويلة مسلح قبل قليل عقب مطاردته لفتاة وتسديد طعنة لها

وحسب مصادر ان حرس قيادى برتبة الفريق وبينما يقوم بتأمين منزله بحى الازهرى فاذا بفتاة تركض مسرعة ويطاردها شخصان على متن موتر احدهما مشهرا سكينه وكانت الفتاة تبدو عليها علامات الاعياء من شدة الركض لتحتمى بالحرس وتسقط بجواره ليتضح ان عنصر ٩ طويلة قد سدد لها طعنة بسكينه بعد ان رفضت منحه حقيبتها واصر عنصر ٩ طويلة على تسديد المزيد من الطعنات للفتاة الا ان الحرس وقف فى وجهه لحماية الفتاة فقام المتهم بمحاولة تسديد طعنات للحراس الذى اطلق النار عليه من مسدس كان يحمله فسقط قتيلا واسعفت الفتاة للمستشفى وقيد بلاغ وتم توقيف الحرس للتحرى

د.عثمان عبد الوهاب عثمان