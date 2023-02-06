شاهد بالفيديو.. لحظة انتشال طفلة «حية» من تحت الأنقاض بمدينة أورفة التركية





وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بمدينة أورفة التركية.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع عمال الإنقاذ حول حفرة، وانتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا اليوم.

وقام أحد عمال الإنقاذ، حمل الطفلة بعد خروجها من تحت الانقاض، وتوجه بها لتلقي الاسعافات الأولية.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، قد أفاد بأن زلزالا قوته 7.7 درجة هز تركيا، صباح اليوم، وأنه وقع على عمق عشرة كيلو مترات.

صحيفة المرصد