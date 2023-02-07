أكثر من 3660 قتيلا … حصيلة جديدة لعدد الضحايا جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا





ارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 3660 قتيلا جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة أمس الاثنين منذ ما يقرب من قرن، وذلك بناء على أرقام أوردتها سانا وفرانس برس والأناضول.

وذكرت إدارة الكوارث التركية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2316 قتيلا، في حين بلغ عدد الضحايا في عموم سوريا 1.389 قتيلا، في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وخلف الزلزال آلاف الجرحى في تركيا وسوريا، بالاضافة الى تدمير آلاف المنازل. وتشريد مئات الآلاف من المنكوبين.

وقالت وزارة الصحة السورية إن 1419 قتلوا في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، في حين قالت فرق الإغاثة أن عدد القتلى في مناطق الشمال السوري، ارتفع إلى أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين.

صحيفة المرصد