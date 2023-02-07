بالفيديو.. أشباح وزومبي وجن.. مراسلان من mbc يخوضان تجربة بيت الرعب في السعودية





خاض مراسلان من قناة mbc1 تجربة مخيفة داخل “بيت الرعب” أحد فعاليات بوليفارد وورلد في الرياض.

ووثقت القناة ما حدث للمراسلين من رعب داخل الحجرات والممرات المظلمة التي يتنقلان بداخلها ومفاجئتهما بأشباح مخيفة.

ويظهر الفيديو تعرض المراسلين لشخصيات تشبه “الزومبي” أثناء مرورهما داخل بيت الرعب وقالوا إن المكان مسكون بـ” جن”.

ويحاول المراسلان التماسك بعد عبور كل حجرة لكن الأمر يزداد رعب عندما تظهر الأشباح أمامهما فجأة حتى خرجا من بيت الرعب.

وقالوا إن التجربة مخيفة لكنها حلوة، وقال أحدهم إن هذه أكثر تجربة رعب عاشها في حياته وقررا الهرب من المكان في النهاية.

صحيفة المرصد