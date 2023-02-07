“تحت تأثير المخدرات” .. أول رد من زوج الفنانة المصرية علا غانم على اتهامها له بالسرقة والطرد





نفى عبد العزيز لبيب زوج الفنانة المصرية علا غانم كافة الاتهامات التي وجهتها له عبر استغاثتها على تطبيق “إنستغرام” أمس الاثنين والتي أكدت فيها تعرضها للضرب والطرد والتهديد بالتشويه بماء النار.

تحت تأثير المخدرات

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن زوجته الفنانة تحت تأثير المخدرات، وطلب من المحققين أن يفحصوا ذلك، كما طلب منها سرعة العلاج من الإدمان.

وأضاف أنه تزوج الفنانة منذ 18 عاماً وعاشا سوياً أجمل أيام حياتهما وكانا يتنقلان في إقامتهما ما بين مصر وأميركا حيث حصل على الجنسية الأميركية.

كذلك أشار إلى أنه فوجئ موخراً بزوجته تطلب منه أن تسافر بمفردها لمصر لإجراء فحوصات طبية على أسنانها وزيارة ابنتها مشيرا إلى أنه وافق على طلبها ودعاها لسرعة العودة خلال شهر على الأكثر.

دعوى خلع

وتابع الزوج أنه بعد ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من محاميه الخاص يطالبه بسرعة العودة إلى القاهرة للمثول أمام المحكمة بسبب قضية خلع أقامتها عليه زوجته، مؤكدا أنها بالفعل كانت قد أقامت الدعوى منذ فترة كبيرة وتمت تسويتها بالتصالح.

وأشار إلى أنه عاد إلى القاهرة لإنهاء الأمر وعند زيارته لزوجته فوجئ باعتداء بلطجية ومجهولين عليه واستدعاء الشرطة التي حضرت للمكان وسيطرت على الموقف وسجلت كل ما حدث، نافيا اعتداءه عليها بالضرب أو تهديدها.

كذلك قال إنه يحب زوجته ويتمنى تصفية الأجواء بينهما والعودة مجدداً، مؤكداً أن والدتها تقف وراء هذه المشكلات لكونها تكرهه وتسيطر على ابنتها وحفيدتها ونجحت في أن تجعلهما يناصبونه العداء.

حاولت الاستيلاء على الفيلا

وكشف الزوج أنه تعرض للضرب من بلطجية أحضرتهم الفنانة للاستيلاء على الفيلا التي كانت مخصصة كمنزل الزوجية لهما في مصر ما تسبب له بكسور وقطع في يده.

صحيفة المرصد