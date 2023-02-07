السودان .. السيطرة على حريق بـ”الإسطبلات”





بحسب المكتب الصحفي للشرطة.

أعلنت قوات الدفاع المدني بالخرطوم، عن إخماد حريق اندلع في منطقة”الإسطبلات”.

وقال مدير قوات الدفاع المدني بمحلية الخرطوم، مصطفى مكاوي، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، إنّه تمّ الدفع بعددٍ”5″ مركبة وتانكر إمداد حيث تمّت السيطرة على النيران في زمن وجيزٍ وعزلها والحيلولة دون انتشارها إلى المناطق السكنية والتجارية المجاورة.

وأشار إلى أنّ الحريق لم يسفرعن خسائر في الأرواح، داعيًا المواطنين بتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية.

باج نيوز