رفع جلسات محاكمة مدير (تاركو) في قضية مرابحات بنك الخرطوم





قررت المحكمة أمس، رفع جلسات محاكمة مدير شركة تاركو للطيران سعد بابكر، لأسبوعين وذلك لأسباب تتعلق بالمحكمة لوجود القاضي الذي ينظر الملف خارج البلاد.

وأوقف مدير لشركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، على ذمة الاتهام بمخالفات في (4) مرابحة مالية مع بنك الخرطوم تتعلق بشراء طائرة وثلاث ماكينات طائرات.

ومثل أمام المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال في جلسة الأمس، المتهم سعد بابكر، وضامنه، إضافة إلى مثول رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة سنين، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم وهم المحامون (حاتم الوسيلة، ومعاذ حسن بخيت، ومدحت عبدالقادر، إضافة إلى محمد هاشم المكي)، فيما مثل أمام المحكمة –أيضاً- هيئة الدفاع عن المتهم والتي يمثلها المحامون (عصام الدين عبدالقادر، الطيب هارون علي، وكمال إسماعيل أبو نايب).

وحدَّدت المحكمة التي ترأسها القاضي صلاح الدين شروني، جلسة في يوم عشرين من فبراير الجاري، للسير في إجراءات القضية وسماع المحقق النيابي الثاني في البلاغ الأول الذي تم تدوينه ضد رجل الأعمال فضل محمد خير، وقررت المحكمة رفع جلساتها لإسبوعين لحين حضور القاضي الذي ينظر الملف طيب الأسماء عبداللطيف حجازي، من رحلته الخارجية لترأس جلسات المحاكمة والسير في الإجراءات.

الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن قرَّرت الإفراج عن مدير شركة تاركو للطيران سعد بابكر، بالضمان الشخصية، واشترطت المحكمة في قرارها إحضار ضامن كفء موثوق من كفالته للإفراج عن المتهم (سعد) ، كما اشترطت المحكمة وقتها سداد مبلغ (10) ملايين دولار، لحكومة السودان حال الإخلال بالضمانة، وبرَّرت المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهم بالضمانة الشخصية لعدم تقديم الاتهام بشقيه النيابة العامة وبنك الخرطوم بيِّنة مبدئية ضده تؤسس لإدانته، إضافة إلى عدم تقديم الاتهام كذلك بمطالب مالية أو تعويض للمحكمة أو خلال التحريات.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة