السلطات في الخرطوم تداهم”شقة” بحي شهير





تقول السلطات إنّه تمّ فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 15أ من قانون المخدّرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة النزهة.

ضبطت السلطات في الخرطوم 475 حبّة ترامادول، وأوقفت ثلاثة متّهمين، بعد عملية مداهمة لشقة في منطقة جبرة.

وأفاد إعلام شرطة الخرطوم، الثلاثاء، أنّ الخطوة جرت بناءً على معلومات توّفرت لإدارة مكافحة المخدّرات بالخرطوم.

وأضاف” توّفرت معلومات بوجود منزل بمنطقة جبرة به نشاط مشبوه، وتمّ تكوين فريق بقيادة ضابط للرصد والمراقبة”.

وتابع” بعد تأكّيد المعلومة تم مداهمة المنزل بموجب أمر تفتيش وتم توقيف عدد ٣ متهمين وبحوزتهم عدد ( ٤٧٥ ) حبة ترامادول + عدد ٢٨٥ حبة بانواع مختلفه + مبلغ ١١٥٨٠٠جنيه + ركشة بلون أسود”.

باج نيوز