بالفيديو.. بعد إنقاذه وهو نائم.. طفل تركي يضحك منقذيه بسبب “مقولة”





أظهر مقطع فيديو لحظة عثور فرق الإنقاذ على طفل نائم تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا .

وأوضح الفيديو لحظة إخراج الطفل من تحت أنقاض المنزل، قبل أن يستيقظ فجأة، ويتساءل ما الذي يجري هنا؟.

وخلال الفيديو تظهر الفرحة الكبيرة التي رسمت على وجه المنقذين بعد تأكدهم من نجاة الطفل.

فرحة لا توصف.. إنقاذ طفل أثناء نومه تحت أنقاض الزلزال مقطع فيديو يوثق عثور فرق الإنقاذ على طفل نائم تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال، وحين تم إخراج الطفل، استيقظ فجأة وتساءل ما الذي يجر هنا؟، وحينها ارتسمت البسمه على وجوه منقذيه. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 7, 2023

صحيفة البيان