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بالفيديو.. بعد إنقاذه وهو نائم.. طفل تركي يضحك منقذيه بسبب “مقولة”

2023/02/08
زلزال 1

أظهر مقطع فيديو لحظة عثور فرق الإنقاذ على طفل نائم تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا .

وأوضح الفيديو لحظة إخراج الطفل من تحت أنقاض المنزل، قبل أن يستيقظ فجأة، ويتساءل ما الذي يجري هنا؟.

وخلال الفيديو تظهر الفرحة الكبيرة التي رسمت على وجه المنقذين بعد تأكدهم من نجاة الطفل.

صحيفة البيان

2023/02/08