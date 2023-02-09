تحذير “تركي” من تأثير الزلزال المدمر.. والكشف عن خطر يهدد 14 دولة





قال مدير مرصد ومعهد “كانديلي لأبحاث الزلازل” في تركيا هالوك أوزنر، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

قال أونز: “نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999”. وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا. حسب cnn.

وتابع أوزنر: “من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك”.

الجدير بالذكر أن إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أعلنت أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى أكثر من 12,873 قتيلا، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى أكثر من 3550 قتيل.

كما أصيب نحو 63 ألف شخص بجروح في تركيا، وأكثر من 5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

صحيفة المرصد