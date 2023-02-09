نمر يهاجم 5 أشخاص ويتسبب لهم بإصابات داخل قاعة محكمة





أصيب خمسة أشخاص على الأقل عقب تعرضهم لهجوم نمر داخل قاعة محكمة في ضواحي العاصمة الهندية، على ما أفادت الشرطة.

وأظهرت مشاهد مصورة جرى تداولها عبر مواقع التواصل، إصابة مجموعة من الرجال خلال الهجوم، بينهم رجل كان يُنقَل من قاعة المحكمة في غازي آباد.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس، عناصر من الشرطة يرتدون دروعاً ويلوحون بعصي مشتعلة فيما يحاولون التقاط النمر داخل شباك ثبّتوها في قاعة المحكمة.

وقال عنصر من الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إنّ “النمر كان يقفز في القاعة التي سادتها حال من الذعر وتعرض نحو ستة أشخاص فيها لإصابات”.

وتقع غازي أباد على الأطراف الشرقية لنيودلهي وهي مجاورة لغابات تُعدّ موطناً للنمور.

وتضم الهند ما لا يقل عن 12 ألف نمر، صنّفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المعرضة للانقراض.

ويشير المسؤولون إلى أنّ نمراً واحداً يُقتل يومياً في المتوسط عقب ظهوره في مناطق هندية يقطنها بشر، فيما تشهد هذه الحوادث ارتفاعاً بسبب تقلص موائل النمور الحرجية.

البيان