السيسي” يفاجئ وزير الداخلية المصري: “أنت بتطلعنا شكلنا وحش أوي”





صحيفة المرصد : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته تعمل على مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وعدم انتظام الأسعار في الأسواق .

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية “سايلو فودز”، اليوم الخميس، أن الأجهزة الرقابية للدولة لا تدخر جهدا في هذا الأمر ويتم الإعلان عن هذه الجهود يوميا.

ووجه السيسي، حديثه لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلا: “كل يوم وزارة الداخلية تطلع بيانات عن متابعة الموقف.. أنت بتطلعنا شكلنا وحش أوي.. وكل يوم في النشرة تقول مسكنا كام واحد.. ما تمسكهم وخلاص”.

صحيفة المرصد