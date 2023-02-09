هل تحولت قوات الدعم السريع في السودان إلى حزب سياسي ؟!





• هل تحولت قوات الدعم السريع إلي حزب سياسي يصدر البيانات السياسية ويحدد موقفه من قضايا ذات طابع سياسي لايقبل القسمة علي اثنين ؟!

• قوات الدعم السريع سارعت اليوم إلي تجديد موقفها والتزامها الثابت كما قالت بالاتفاق الإطاري الذي يؤسس لدعائم الحكم المدني وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان وفقاً للبيان الذي تكشف طريقة صياغته ومفردات نصه عن خلفية يسارية للشخص الذي صاغ البيان المقتضب !!

• بهذا البيان تقع قوات الدعم السريع في مخالفة صريحة للضبط والربط العسكري لأنها أصدرت بياناً سياسياً من ثكنة عسكرية ولم تلتزم بالتراتبية التي تفرضها تبعية هذا القوات للقوات المسلحة السودانية التي لم يصدر منها حتي الآن ما يشير إلي انحيازها لهذا الطرف السياسي أو ذاك ..

• البيان يلخص موقف حميدتي السياسي وتأييده غير المشروط وغير المحدود للاتفاق الإطاري الذي سيسقط داخل معسكرات الدعم السريع حال عرضه لتصويت داخل صفوف هذه القوات التي يعتقد كثيرون وأولهم حميدتي أنها تدين له بولاء أعمي لايقبل النقاش وهو أمر غير صحيح ..

• لماذا يفرض حميدتي علي قوات الدعم السريع تأييد اتفاق تلفظه أغلبية الشعب السوداني؟!

• يحتاج حميدتي لتذكيره بنهاية عهد البصمة علي مواقف الرجال وقوات الدعم السريع ليست ملكاً حصرياً للرجل حتي يفرض عليها الدفاع عن مواقفه ومساندتها بالباطل السياسي قبل العسكري !!

عبد الماجد عبد الحميد

