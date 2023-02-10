شاهد بالفيديو.. العازف السوداني المثير للجدل “طاسو” يعلم أحد الصينيين أغاني “الزنق” السودانية والأخير يستوعب ويغني بطريقة مضحكة: (يا خميس انت مكنة مدورة)





نشر العازف السوداني المثير للجدل عبد الرحيم الشهير باسم “طاسو” مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر العازف الذي اشتهر بموسيقته الصاخبة وهو يقف مع صديقه الصيني الذي يقيم بالسودان.

حيث قام طاسو بتعليم صديقه الصيني بعض الكلمات الدارجية الشائعة التي ترددها المطربات خلال الحفلات الغنائية.

ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين فقد استوعب المواطن الصيني الدرس سريعا وقام بالترديد خلف “طاسو” وهو يغني بطريقة مضحكة: (يا خميس انت مكنة مدورة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين