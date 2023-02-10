الأرصاد: إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إرتفاعها التدريجي في جميع أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

كما توقعت وحدة الإنذار إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار في شمال، أواسط، شمال غرب البلاد وجنوب ساحل البحر الأحمر.

وتنبأت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في نشرتها اليومية الجمعة بهطول أمطار خفيفة في الأجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.

ومن أهم معالم الطقس اليوم الجمعة مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا ليغطي معظم أنحاء البلاد، منخفض السودان الحراري يغطي الأجزاء الجنوبية الشرقية للبلاد.

سونا