وزارة الثقافة الخرطوم تنعي الصحفي عيسى جديد





ينعى المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة بولاية الخرطوم الأستاذ عوض أحمدان بمزيد من الحزن المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الصحفي عيسى جديد الموظف بالادارة العامة للاعلام بالوزارة الذى إنتقل الى الدار الآخرة ليلة أمس الخميس بعد صبر طويل مع المرض سائلين ألله أن يكون كفارة له.

ويحتسبه المدير العام لوزارة الثقافة بالولاية إنابة عن حكومة الولاية والعاملين بالوزارة بإداراتها العامة والمتخصصة وهيئاتها عند الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن وأن يسكنه فسيح جناته وينعم عليه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلزم أهله وزملائه الصبر وحسن العزاء.

سونا