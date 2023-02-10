الشرطة تصدر بياناً حول تظاهرات أمس الخميس





اصدرت شرطة ولاية الخرطوم بيانا حول تظاهرات يوم أمس الخميس مبينة فيه التدابير التي اتخذتها لتأمين المواكب بامدرمان وبحري والخرطوم وكذلك أوضحت انحراف التظاهرات عن السلمية والاعتداء على أقسام الشرطة، فيما كشفت عن ورود بلاغ بوفاه موطن وان الشرطة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لتقصي الحقائق وأسباب الوفاة وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-

– بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م خرجت مجموعات للتظاهر بمحليات (الخرطوم – بحري – امدرمان ) حيث أتخدت شرطة الولاية جميع التدابير التأمينية اللازمة بتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والحيوية ومقار وأقسام الشرطة.

– بدات المجموعات باغلاق الطرق الرئيسية والانحراف بالمظاهرات عن السلمية المعلنة من خلال إستهدافهم للقوات العاملة على تأمين المواقع الحيوية والاعتداء غير المبرر علي مقار وأقسام الشرطة التي تمثلت في دار الشرطة ببري ورئاسة شرطة محلية بحري وقسم شرطة بحري المدينة والمجلس التشريعي الانتقالي بمحلية امدرمان بإستخدام الغاز المسيل للدموع والحصب بالحجارة والزجاج والنبال والملتوف الحارق إضافة لتتريس الطرق الرئيسية باستخدام الانترلوك والحجارة، وبالرغم من ذلك تعاملت القوات معهم بالقوة القانونية المعقولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ، و نتج عن ذلك إصابة أربعة من أفراد الشرطة اصابات متفاوتة.

_ بعد نهاية التعامل ورد بلاغ لدى القسم الجنوبي أمدرمان يفيد بوفاة المواطن يس صالح يس ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان الى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة حيث تولت النيابة المختصة اجراءات التحري وتشكيل مجلس لتقصي الحقائق للوصول لظروف وملابسات تواجده في اماكن التعامل بشارعي الموردة والاربعين والاصابة بعد الحصول على التقرير الطبي ، هذا وتترحم شرطة ولاية الخرطوم على المرحوم وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.

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