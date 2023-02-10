لجنة معلمي أبوحمد تعلن فك الإضراب واستئناف الدراسة السبت





أعلنت لجنة معلمي مدينة أبوحمد بولاية نهر النيل استئناف الدراسة بمدارس المدينة اعتباراً من غد، السبت 11/2/2023م ومزاولة المعلمين العمل حتى انتهاء الامتحانات.

وأكدت اللجنة في بيان اطلعت عليه “اليوم التالي” عقب اجتماع عقدته أمس الخميس، بحضور مدراء مدارس المدينة لمناقشة تقارير وإحصائيات المدارس وموقفها من الإضراب، تدني الإضراب في المحلية إلى نسبة 25%.

وطالبت المعلمين بالتواصل مع اللجنة لموافاتهم بما هو مطلوب في المرحلة القادمة، وتقدمت اللجنة بالشكر للمعلمين والمعلمات ومدارس المحلية التي وقفت وساندت اللجنة في مطالبها من أجل الحقوق، وأولياء الأمور لتفهمهم قضية المعلم.

اليوم التالي