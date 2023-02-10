تركيا وسوريا .. هذا دينهم علينا





شكراً شعبنا السوداني شعب المروءة والواجب .. شكراً قواتنا المسلحة الباسلة الفتية.. أقلعت صباح اليوم طائرة النجدة والاغاثة إلى مناطق الزلزال بجنوب تركيا وستلحقها طائرة أخرى إلى شمال سوريا .. طائرات محملة بفرق الإنقاذ المدربة وبعض الاحتياجات الإنسانية الضرورية..

وهذا واجب الأخوة والإنسانية.. ما حدث في تركيا وسوريا يفوق حد الوصف .. وهذا أقل واجب تجاه إخوتنا الذين لم يقصروا تجاه السودان..

تركيا التي شيدت قبل سنوات المستشفيات والمستوصفات في السودان .. المستشفى التركي بالخرطوم ونيالا.. وبارجات الكهرباء الضخمة زهيدة السعر ببورتسودان التي تغذي شرق السودان وغربه والتي تعمل وهي دائنة لحكومة السودان حتى في تكلفة تشغيلها القليلة..

أما المنظمات التركية الخيرية في السودان فلن ينتهي الحديث عنها وهي كثيرة، وقف الخيرات ووقف الديانة والهلال الأحمر التركي وإيهاها وغيرهم كثر.. كل هذه المنظمات تعمل في رعاية الفقراء والأرامل وخدمات الصحة والمياه والتعليم ..

ورأينا كيف تسبق تركيا الدول في كوراثنا الطبيعية في الفيضانات والسيول وكيف تساند الشرائح الضعيفة في شهر رمضان وأعياد الأضحى..

أما سوريا الجريحة، أرض الشام الحبيبة فتاريخنا معها مشرف، يكفى أنها كانت الدول العربية الوحيدة التي يدخلها المواطن السوداني دون تأشيرة، ويعامل فيها السوداني كمواطن قبل أن تحل عليها لعنة الفتنة والخراب والمؤامرة الكبرى ..

نسأل أن يخفف على أهلنا في تركيا وسوريا هذا المصاب الجلل .. وشكرا لشعبنا السوداني الذي تفاعل مع هذا المصاب الكبير بكثير من المبادرات، وشكراً لقواتنا المسلحة..

محمد أبوزيد كروم