“تعرضت للاغتصاب”.. خطيب قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر يفجر مفاجأة: أملك أدلة براءتها





كشف محمد القطان خطيب نورهان خليل “فتاة بورسعيد” المتهمة بقتل والدتها، والتي صدر ضدها حكم بالإعدام الشهر الماضي، أن الفتاة بريئة من دم والدتها وأنها ضحية القاتل.

وقال أنه تحامل عليها في بداية الأمر، عقب اعترفاتها في النيابة، ولكن بعد ذلك عرف أن هناك ٣ أقوال للجار القاتل، وجميعها متضاربة وتكشف براءة الفتاة. حسب “العربية.نت”.

أن نورهان تعرضت للاغتصاب من جانب الشاب القاتل وساومها كثيرا وهددها بفضح أمرها، مشيرا إلى أن القاتل اقتحم المنزل عليها ولكن شاء القدر أن تصل والدتها في ذلك الوقت فقام بقتلها بعد أن ضبطته في المنزل بمفرده مع ابنتها.

وأشار إلى أن والدة خطيبته تزوره كثيرا في منامه وتطلب منه الوقوف بجوار ابنتها وتعاتبه لأنه صدّق كل ما قيل عنها. مضيفا إنه سيقدم للمحامي أدلته الجديدة لكي يقدمها للمحكمة من أجل إنقاذ رقبة خطيبته من حبل المشنقة.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في يناير الماضي، حكماً بإحالة أوراق “فتاة بورسعيد” التي قتلت والدتها بمساعدة عشيقها إلى مفتي الجمهورية .

ووصفت النيابة العامة الفتاة بأنها “حية جاحدة خائنة لأسرتها وأن الفاجعة هي هوان أم على ابنتها فقتلتها من أجل البقاء على علاقة منحرفة مع طفل يصغرها بأربع سنوات”.