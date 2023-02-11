(الأب مشنوقاً) .. تفاصيل جديدة من الشرطة في مقتل أسرة كاملة بكسلا





كشفت رئاسة قوات الشرطة ب ولاية كسلا تفاصيل جديدة في حادثة مقتل أسرة كاملة بمدينة كسلا تتكون من أب وزوجة و ثلاث أطفال.

و قالت الشرطة في توضيح صحفي ليل “الجمعة” إنه بتاريخ الجمعة الموافق 10/2/2023 أبلغ المدعو ( و رخ) قسم شرطة بانت بمحلية كسلا أن المدعو (ع ع ) وجد شقيقه معلقاً في المروحة وزوجته واطفاله الثلاثة متوفين بالقرب منه,

و أوضخت أنه عقب وصول البلاغ توجهت قوات الشرطة لموقع الحادث وقامت باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة من رفع البصمات وتحريز المعروضات وإحالة الجثامين للمشرحة للحصول علي التقارير الطبية ونوهت إلى أنها عثرت على مذكرة من الزوج تفيد بوجود خلافات اسرية وإقراره بتفاصيل أخرى جاري التحقق منها .

باج نيوز