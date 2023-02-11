بالفيديو.. أم تفاجئ ابنتها بسيارة تسلا في عيد ميلادها.. والابنة غاضبة: “ماكنتش عايزة دي”





انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لـ رد فعل غريب من فتاة أمريكية على مفاجأة والدتها لها في عيد ميلادها بسيارة تسلا كهدية.

في الفيديو، يمكنك رؤية الأم وهي متحمسة لتفاجئ ابنتها بالسيارة، لكنها أُصيبت بصدمة من رد فعل الفتاة البالغة من العمر 16 سنة.

وفقًا لموقع “theinfong”، ظهرت ابنتها غير سعيدة بالمفاجأة، حيث أعربت عن غضبها لوالدتها، بأنها كانت ترغب في سيارة مرسيدس بنز وردية اللون، ولا تريد سيارة تسلا.

قالت “أنا لا أحب السيارات الكهربائية، كنت أرغب سيارة مرسيدس بنز، أنا لا أحب تسلا”.

وظلت والدتها تحاول أن تشرح لها أنها لا تستطيع سوى شراء سيارة تسلا، وأنها ستمنحها 1600 دولار أيضًا بمناسبة عيد ميلادها.

لكن الفتاة استمرت في انتقادها لوالدتها، حيث قالت: “إنه أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق، لا أحب السيارة، والنقود قليلة، أنا استحق أكثر من ذلك”.

كما أعادت مفتاح السيارة والأموال إلى والدتها، التي شعرت بالضيق الشديد من سلوك ابنتها، ووصفتها بأنها “ناكرة للجميل”.

المصري لايت