تفاصيل أغرب قرار من الحكومة الهندية بشأن البقر في عيد الحب 14 فبراير





نشرت صحيفة “الديلي ميل” تفاصيل أغرب قرار اتخذته الحكومة الهندية بشأن البقر، في يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير، من كل عام.

ودعت الحكومة الهندية، لاحتضان البقر، وتسمية هذا اليوم بـ “عناق البقر”، حيث يُعتبر الحيوان المقدس في الهندوسية ، أكبر ديانة في الهند.

وأصدرت الحكومة بيانا، قالت فيه إن احتضان بقرة “سيجلب الثراء العاطفي” و “سيزيد من سعادتنا الفردية والجماعية” .

وتأتي دعوة الحكومة الهندية، بتسمية 14 فبراير بـ “عناق البقر”، لمواجهة “انبهار الحضارة الغربية” التي تخشى الحكومة أن تأتي على حساب التقاليد الهندية القديمة.

الجدير بالإشارة، أن معظم الولايات في الهند تحظر ذبح الأبقار حيث يعتبرها الكثيرون مقدسة ، كما يحظر بيع لحمها وتناوله أيضا في العديد من الأماكن في الهند ، بما في ذلك العاصمة دلهي.

صحيفة المرصد