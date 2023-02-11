شاهد بالصورة والفيديو.. أشياء لا تحدث إلا في السودان.. فنانة تغني من داخل شاحنة كبيرة والجمهور يتجمع أمامها بالمئات





حقق مقطع فيديو سوداني أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وسط تعليقات ساخرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الحائز على نسبة كبيرة من المشاهدات فنانة سودانية وهي تغني من داخل شاحنة كبيرة.

الملفت في المقطع تجمع المئات من الرجال أمام الشاحنة لمتابعة الحفل الذي ستغني فيه الفنانة من فوق الشاحنة دون أن يراها أحد.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد كانت السخرية حاضرة, حيث كتب أحدهم (أشياء لا تحدث إلا في السودان).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين