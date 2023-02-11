شاهد بالفيديو.. مقدم برنامج “زول سغيل” يتعرض للضرب بعد أن داهم شباب في وقت متأخر من الليل وساخرون: (غايتو يوم بلحقوك أمات طه)





تعرض الإعلامي ومقدم برنامج المقالب “الكاميرا الخفية” مصعب سومي لموقف صعب أثناء تصويره إحدى حلقات برنامجه المتابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر تصوير الحلقة تعرض سومي للضرب المبرح من أحد الشباب بعد أن داهمه في ساعة متأخرة من الليل.

https://fb.watch/iD9sBP7nwv/

الحلقة التي تم تصويرها في الليل وجدت اعجاب متابعي برنامج “زول سغيل” وجاءت فكرتها من خلال اقتحام مقدم البرنامج لضيوفه في أماكنهم, حيث أصيب بعضهم بالخوف وهاجمه البعض الآخر كما فعل الشاب.

ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد طالبه البعض بتوخي الحذر عند تصوير هذا النوع من البرامج, وكتب ساخر: (حلقة جميلة ومضحكة لكن غايتو يوم بلحقوك أمات طه).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين