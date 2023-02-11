دراسة حديثة تكشف عن “علامة” بأصابع الرجال تدل على إصابتهم بالصلع





كشف علماء من خلال دراسة حديثة عن علامة في الأصابع تشير إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصلع.

وقال العلماء أنه كلما كانت الأصابع أطول مقارنة بالسبابة كلما كان الرجال أكثر عرضة للصلع.

ويرى العلماء أن الطول الإضافي في أصابع اليد اليمنى، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصلع لدى الذكور بمقدار 6 أضعاف.

وأرجع العلماء أن ارتفاع هرمون “التستوستيرون”، يزيد من طول الأصابع، ويؤدي أيضا إلى إضعاف بصيلات الشعر.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة “كاوهسيونغ” الطبية في تايوان تشينغ يينغ وو: “وجدت دراستنا أنه كلما زاد طول الأصابع مقارنة بالسبابة، ارتفع خطر الإصابة بالثعلبة”.

ويعتقد الأطباء أن للتعرض العالي لهرمون “التستوستيرون” في الرحم قبل الولادة، تأثير على صحة القلب، وعدد الحيوانات المنوية، وفرص الإصابة بالتوحد، بالإضافة إلى نمو بصيلات الشعر، لدى الرجال، وفق صحيفة “الصن” البريطانية.

صحيفة المرصد