شاهد بالصورة.. معجبي المذيعة تسابيح خاطر يطلقون أقوى هاشتاق دعماً لها بعد نشر أحد المواقع العربية عنوان مرفوض وغير لائق عن حياتها الشخصية





دافع عدد كم محبي المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر عنها وذلك بعد نشر أحد المواقع العربية تقرير وصفه محبي المذيعة اللامعة بغير اللائق والمرفوض.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قام متابعي تسابيح بإطلاق هاشتاق (تسابيح في قلوبنا) ووجد تجاوباً كبيراً على منصات مواقع التواصل السودانية.

وكان الموقع العربي قد نشر تقريراً عن حياة النجمة السودانية وكتب على عنوان التقرير (أسرار من حياة تسابيح خاطر..موقف محرج على الهواء وقصة زواجها من وزير ولماذا تبرأ منها والدها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين