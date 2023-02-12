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شاهد بالفيديو.. الطفلة السودانية سعاد “بوليغ” تعود للظهور بقصيدة قوية تتحسر من خلالها على التعليم وعلى الحال الذي وصلت إليه البلاد: (غايتو هسا الدنيا خربت وماشي راجع مستوانا)

2023/02/12
سعاد بوليغ
سعاد بوليغ

عادت الطفلة السودانية الشهيرة سعاد للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب, واحتفلت صفحات مواقع التواصل بالسودان بعودتها بنشر مقطع حديث لها.

الطفلة سعاد والشهيرة باسم (بالغتوا بوليغ) عادت للظهور بقصيدة قوية قامت بإلقائها بطريقة جميلة نالت إعجاب مرتادي مواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد عبرت الطفلة من خلال قصيدتها عن حسرتها على التعليم والحال الذي وصلت إليه البلاد, وختمت قصيدتها القوية بمقطع يقول: (غايتو هسا الدنيا خربت وماشي راجع مستوانا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/02/12