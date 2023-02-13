السلطات في السودان تطلق سراح حاتم عباس مضوي





لا يزال الغموض مُسيطراً والقاتل مجهولاً رغم استمرار حبس رب الأسرة لفترة طويلة للاشتباه بضلوعه في ارتكاب الجريمة.

أطلقت السلطات في السودان، الأثنين، سراح البيطري حاتم عباس مضوي.

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، هزّت الخرطوم جريمة قتل بحي امتداد ناصر شرق الخرطوم.

وأشارت التقارير وقتها إلى أنّه وعند عودة الدكتور البيطري حاتم إلى منزله حوالي الساعة العاشرة مساءً، فوجئ بزوجته لبنى (47) عاماً وابنه عبد الرحمن (16)، “طالب ثانوي”، وابنته الطالبة الجامعية وسام (17)” عاماً، جثثاً هامدة.

باج نيوز