اليوم بالخرطوم .. تذكرة مكارم والفنان السوري .. فرق السماء من الارض





عقد متابعون للمشهد الفني مقارنة لتعرفة حفل مكارم بشير المقامة مساء اليوم الاحد بفندق القراند بمسرح ترس النيل و حفل الفنان السوري سامو زين يوم ١٤ من فبراير الجاري بقاعة الصداقة الخرطوم.

المقارنة معدومة تماما بين تعرفة التذكرتين حيث يدفع جمهور مكارم 4 الف للدخول لحفلها اليوم و تذكرة سامو زين بلغت 180 الف جنيه سوداني و يمكن ان تدفع قيمة دخول 45 شخصا لحفل مكارم بواقع 4الف لكل فرد.

و علق ناقد فني بان ثمن تذكرتين من حفل زين تعادل دخل حفل مكارم اذ لا يتعدى حضور حفلها ال90 شخصا.

صحيفة الصيحة