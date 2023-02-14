ثقافة وفنون
اليوم بالخرطوم .. تذكرة مكارم والفنان السوري .. فرق السماء من الارض
عقد متابعون للمشهد الفني مقارنة لتعرفة حفل مكارم بشير المقامة مساء اليوم الاحد بفندق القراند بمسرح ترس النيل و حفل الفنان السوري سامو زين يوم ١٤ من فبراير الجاري بقاعة الصداقة الخرطوم.
المقارنة معدومة تماما بين تعرفة التذكرتين حيث يدفع جمهور مكارم 4 الف للدخول لحفلها اليوم و تذكرة سامو زين بلغت 180 الف جنيه سوداني و يمكن ان تدفع قيمة دخول 45 شخصا لحفل مكارم بواقع 4الف لكل فرد.
و علق ناقد فني بان ثمن تذكرتين من حفل زين تعادل دخل حفل مكارم اذ لا يتعدى حضور حفلها ال90 شخصا.
صحيفة الصيحة