أطلق النار على حبيبته فأوصلها إلى المستشفى وفرَّ هاربًا





تُركت الفتاة الأسترالية “جورجينا فلاهوس”، 37 عامًا بوضع صحي حرج، بعد أن أطلق عليها حبيبها “كمال الجمال” الرصاص خلال نومها في سريرها.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تبين أن جورجينا كانت نائمة في سريرها، عندما أطلق حبيبها 3 طلقات نارية باتجاه سقف مرآب منزلها؛ ما أدى إلى وصولها إلى أرضية غرفتها ومن ثم سريرها لتصيبها بالحبل الشوكي والكبد والطحال.

وبعد الحادثة، سجلت كاميرات المراقبة على مدخل المستشفى وصول سيارة بيضاء من طراز مرسيدس، يقودها الجمال، الذي طلب مساعدة المسعفين بإنزال جورجينا، ويفر هاربًا.

وقال أطباء من المستشفى إن جورجينا ستحتاج إلى رعاية خاصة لبقية حياتها، ومن المحتمل ألا تمشي مرة أخرى.

من جانبها، أوضحت الشرطة ببيان تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن جورجينا كانت نائمة بمنزلها في الـ12 من يناير الماضي، عندما أطلق صديقها الرصاص باتجاه سقف المرآب، فاخترقت 3 رصاصات أرضية الغرفة ومرتبة سريرها قبل أن تصيبها.

وأضافت الشرطة، أن الجمال سارع في أخذ جورجينا إلى المستشفى، وسلمها للمسعفين لكنه هرب من المكان.

ولاحقًا ذهب إلى منزلها ولف الوسادات وملاءات سريرها الملطخة بالدماء بأكياس، وأخرج كاميرات المراقبة وممتلكاته الشخصية من منزلها.

وأنهت الشرطة بيانها بأنها تمكنت من القبض على المجرم في منزله، يوم الجمعة الماضي، وسيواجه المحكمة يوم غد الأربعاء، بتهمة استخدام سلاح ناري بقصد إحداث ضرر جسدي جسيم. بينما رفضت جورجينا الحديث مع الشرطة، وما زالت ترقد في المستشفى.

إرم نيوز