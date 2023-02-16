ملثمون يطلقون النار على قيادي بالشعبي ويصيبون سائقه الخاص





أطلق ملثمون النار على منزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الدكتور الأمين محمود بنيرتتي بولاية وسط دارفور.وأصابوا سائقه الخاص.

واتهم محمود جهات لم يسمها ، وقال إنه يعرفها جيدًا بالضلوع في ما سماه بمحاولة اغتياله” مؤكدا بأن هناك جهة واحدة فقط هي التي قامت بالهجوم.

وقال محمود ” إن الملثمين سألوا عنه في المنزل الذي كان يقيم فيه ولم يعثروا عليه ) مضيفا بأنه كان في الغرفة الأخرى ولفت محمود إلى أن المعتدين أطلقوا النار بكثافة على المنزل مما أدى لإصابة سائقه الخاص بخيت تيه، وتابع وأضاف أن سائقه أصيب باصابات في الكتف والعنق وكسر في الساق وتم نقله لمستشفى نيالا لتلقي العلاج .

صحيفة الجريدة