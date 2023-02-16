وفاة امراة حامل كانت رهن الاحتجاز لـ(6) اشهر





كشف العمدة جمال عمدة معسكر زمزم بولاية شمال دارفور القبض على عمدة وشيخ منطقة إثر وفاة إمرأة ظلت رهن الاحتجاز منذ أكثر من 6 أشهر.

وقال العمدة جمال عمدة معسكر زمزم لراديو دبنقا إن المرأة المتوفية ظلت محتجزة منذ أغسطس الماضي بعد اختطافها من منطقة مرتال مع طفليها ، بواسطة مليشات مسلحة تتبع لشخص يدعى شايبو.

وأشار إلى احتجاز المرأة وهي حامل مع أطفالها في منطقة (داداي) التابعة للوحدة الإدارية(دوبو) بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور.

وأضاف أن المرأة توفيت نتيجة لتعسر في الولادة، وإن عمدة المنطقة وشيخ القرية أبلغا أسرة المرأة المتوفية بوفاتها بعد دفنها في نفس منطقة الاحتجاز.

وأكد إن السلطات ألقت القبض على عمدة المنطقة وشيخ المنطقة وتم نقلهم إلى الفاشر مع أطفال المرأة المتوفية .

وكانت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور أعلنت أنها سترسل وفداً منها إلى الفاشر للعزاء والتشاور مع اسرة المرأة وتشكيل هيئة إتهام.

صحيفة الصيحة