“تويتر” يسمح بنشر إعلانات “القنب” في أمريكا





أعلنت شركة “تويتر”، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السماح لشركات القنب “المعتمدة” بإعلان منتجاتها على المنصة في الولايات المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت الشركة، إن الخطوة جاءت بعد إحداث تحول في سياستها الإعلانية وذلك بإلغاء الحظر الشامل على إعلانات القنب على صفحة “المخدرات وأدوات صنعها وتعاطيها” في منصة “تويتر”.

وأوضحت الشركة أن هناك مجموعة من الشروط الخاصة بإعلانات القنب، منها أن يكون المعلنون مرخصين من قبل السلطات المختصة ومصرح لهم مسبقًا من قبل “تويتر”، كما أنه لا يجوز للمعلنين استهداف العملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

وأضافت أن إعلانات القنب على “تويتر” سيتم السماح بها فقط في الولايات المتحدة التي يسمح فيها قانونيا ببيع القنب، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون الصفحات التي يظهر فيها الإعلان محددة الفئة العمرية ويجب التحقق من المبيعات حسب العمر.

ولفتت “توتير” إلى أنه من بين القيود أيضا أن الشركات المعلنة لا يمكنها الترويج للقنب عبر استخدام الشخصيات أو الرياضيين أو المشاهير أو الصور أو الرموز التي تروق للقصر، ولا يمكنهم كذلك استخدام القاصرين أو النساء الحوامل كنماذج في الإعلان.

وشددت منصة التواصل أيضا على أن الشركات المعلنة لا يمكنها تقديم أي ادعاءات حول الفعالية أو الفوائد الصحية لمنتجات القنب.

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