أخطر مافي حديث البرهان تلميحه إلي جهات تخطط لإغتياله





• بين يدي الفريق البرهان معلومات تفصيلية عن مخطط يستهدف القوات المسلحة والمنظومة الأمنية المساعدة لها ..

• ليس سرّاً ضلوع جهات ومنظمات خارجية في المخطط الذي يرمي في أمده البعيد إلي إحداث إنقلاب عسكري تدعمه وتسانده ذات الجهات التي ظلت تخطط منذ فترة طويلة لإحكام السيطرة الحديدية علي مفاصل القوة الأمنية والعسكرية في السودان لتتمكن ذات القوي الأجنبية من فرض تغيير راديكالي وفقاً لعقيدتها السياسية والعسكرية ..

• أخطر مافي حديث البرهان اليوم تلميحه إلي جهات تخطط لإغتياله وذات الجهات لن تتورع قطعاً عن ارتكاب مجازر تصفية لقيادات عسكرية وأمنية وسياسية أخري ضمن مخططها لفرض رؤيتها بقوة السلاح ..

• حديث البرهان اليوم خلط كافة الأوراق ووضع البلاد والعباد أمام نافذة عاصفة تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والحزم لتجاوزها ..

• البرهان يتحمل جزءاً كبيراً من حالة التوهان والتردد التي أدخل فيها السودان ..وهاهو اليوم يكتشف أن خيارات الخروج من حالة التيه تحتاج لشجاعة وحسم لاتردد فيه ..

• (اتقوا فتنةً لاتُصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة)..

• صدق الله العظيم .

عبد الماجد عبد الحميد

