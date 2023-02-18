السجن 20 عاماً لمسن اغتصب طفلة





قضت محكمة في منطقة كاندامال بولاي أوديشا (أوريسا سابقا)، شرقي الهند، بالسجن 20 عاما بحق مسن ( 67 عاماً) بعد إدانته باغتصاب طفلة صغيرة قبل ثلاثة أعوام.

وذكرت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية، اليوم السبت، بأن المحكمة أصدرت حكمها بحق أنانجا ناياك بالسجن المشدد وغرامة 20 ألف روبية.

وبحسب أوراق القضية، أغرى المتهم طفلة كانت تبلغ من العمر 5 سنوات آنذاك، عندما كانت تلعب أمام منزله، وتمكن من استدراجها إلى داخل المنزل، حيث ارتكب جريمته، في أيلول/سبتمبر عام 2020.

صحيفة البيان