وفاة 2 من المرضى بسبب الإهمال بمستشفى تندلتي





كشف عضو مجلس أمناء مستشفى تندلتي بولاية النيل الأبيض محمد عيسى عن وفاة شخصين الأربعاء الماضي، بسبب الإهمال.

وقال في تصريح لـ(الجريدة): ما زال مسلسل مأسآة ومعاناة المرضى متواصل، وأرجع تفاصيل الحادثة إلى أسرة من قرية قوز افلج أسعفت للمستشفى عقب حريق نشب في منزلها الأربعاء الماضي أصاب (الزوج والزوجة والإبنة) ، وكشف أحد المرافقين للأسرة معاناتها جراء الإهمال الطبي وعدم الإهتمام واللا مبالاة من قبل العاملين بالمستشفى والذي كان نتيجته ارتقاء روح الزوج لتلحق به الزوجة في اليوم التالي. وأضاف عيسى: هناك كثير من المرضى مضوا الى الله نتيجة الإهمال.

وفي السياق ذاته جأر المرافقين للمرضى بالشكوى وقالوا لـ(الجريدة) إن المستشفى لا تقدم خدماتها بعد الثامنة مساء وبها نقص في الكادر الطبي.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة