مذكرة طعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار قطع يد (3) من الشباب





تقدم محامي الدفاع الأستاذ سمير مكين بطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرارمحكمة جنايات الفتح بأمدرمان بقطع اليد لثلاثة من الشباب لارتكابهم جريمة السرقة الحدية بسرقتهم أنابيب غاز من محل بيع أنابيب بأمدرمان.

أدان قاضي درجة أولى أمير إبراهيم المتهمين لمخالفتهم نص المادة 170 السرقة الحدية من القانون الجنائي.

بحسب الاتهام فإن الشاكي في البلاغ صاحب المحل دون بلاغًا بسرقة عدد من أنابيب الغاز، وبمباشرة الإجراءات ألقت المباحث القبض على المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (21، 24) ، واخضعوا للتحريات ووجهت لهم النيابة العامة تهمة تحت المادة (174) السرقة من القانون الجنائي، وباكتمال التحريات احيل ملف البلاغ للمحكمة التي أصدرت قرارها آنف الذكر.

الخرطوم : آيات فضل

صحيفة السوداني